公安部發A級通緝令　通緝第二批50名重大逃犯

中國公安部周二（27日）發通報，稱當局發布A級通緝令，公開通緝第二批50名重大在逃人員。據悉該批重大在逃人員主要涉嫌故意殺人、綁架、非法製造爆炸物、電信網絡詐騙、非法吸收公眾存款和組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪。



通報稱，公安部在7月24日發布A級通緝令，公開通緝首批50名重大在逃人員，嚴密查緝布控和全力偵查逮捕。而公安機關自6月13日展開「雲劍行動」以來，全國共逮捕10.8萬餘名在逃人員，按年升40%。



截至目前，首批公開通緝的50名重大在逃人員，已到案28人，其中根據群眾舉報逮捕3人，8人主動投案，公安機關組織偵查則逮捕17人。公安部負責人表示，公安機關下一步將不斷加強追逃，力爭盡快將通緝的在逃人員全部歸案。



負責人續稱，公安機關希望社會各界和廣大群眾繼續支持追逃工作，積極舉報線索，協助逮捕疑犯；又稱對提供有效線索，為逮捕工作發揮關鍵作用的人員，每逮捕1人，公安部將給予10萬元（人民幣‧下同，約11.1萬港元）獎勵。



另有內媒記者發現，該通緝令上的第3名通緝犯董霞與第4名通緝犯孫士國，曾是海南三亞警方追加懸賞通緝的其中兩名涉黑惡疑犯，兩人通緝兩月後，懸賞金額漲至50萬元（約55.7萬港元）。



三亞警方稱，以董霞為首的涉黑惡犯罪組織，多年來在三亞市及周邊地區，有組織地實施搶劫，故意傷害，尋釁滋事，敲詐勒索等違法犯罪活動，壟斷了到三亞市旅遊的俄羅斯遊客的「地接」服務。