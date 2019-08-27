大搞權色交易涉嫌受賄　九江市政協前黨組成員被公訴

內地持續打擊貪腐。江西九江市政協前黨組成員古小平（副廳級）涉嫌受賄，上月被雙開受查。調查終結後，日前已由景德鎮市中級人民法院提起公訴。



經查，現年59歲的古小平身為國家工作人員，違反政治紀律，長期參加迷信活動，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排；違反廉潔紀律，利用職權侵占公物，搞權色交易、錢色交易；違反群眾紀律，充當黑惡勢力「保護傘」；利用職務便利或職權地位形成的便利條件，為他人謀取利益，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。



公開資料顯示，古小平24歲參加工作，在在34年的職業生涯中，仕途起點是桃坪鄉副鄉長，歷任鄉黨委副書記、修水縣計生委主任、縣經濟開發辦主任、縣政府副縣長；2002年12月升任九江市廬山區委副書記，2004年4月任九江開放開發區黨委副書記、管委會副主任，2008年8月任瑞昌市委副書記、代市長；2009年2月任瑞昌市委副書記、市長；2011年5月，任瑞昌市委書記；2015年1月，任九江市政協黨組成員、副主席，直至受查。