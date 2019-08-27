內地推20項提振措施　包括放寬或取消汽車限購

內地國務院辦公廳早前發布文件，提出20項提振消費信心措施，藉此促進消費擴大內需和刺激經濟。當中包括逐步放寬或取消汽車限購、支持商品以舊換新、擴大成品油市場准入，以及鼓勵金融機構創新消費信貸產品和服務。



該份名為《關於加快發展流通促進商業消費的意見》的文件顯示，中國政府高度重視發展流通擴大消費，主要內容包括五大層面，包括創新流通發展、培育消費熱點、深化「放管服」(簡政放權、放管結合、優化服務)改革、強化財稅金融支持及強化財稅金融支持。



其中在強化財稅金融支持層面，當局提及降低流通企業成本費用，推動工商用電同價、總分機構匯總納稅政策進一步落實；另研究擴大研發費用稅前加計扣除政策適用範圍，加強支持對高性能物流設備進口；同時發揮財政資金引導作用，加強支持金融發展。



該文件又提到，當局要釋放汽車消費潛力，有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支援；促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，大氣污染防治重點區域，應允許符合在用車排放標準的二手車在省市內交易流通。



文件補充，受國內外多重因素疊加影響，當前流通消費領域仍面臨瓶頸、短板，特別是傳統流通企業創新轉型有待加強，商品和生活服務有效供給不足，消費環境需進一步優化，城鄉消費潛力尚需挖掘。