共享企業加價彌補銷量　市民不知情被迫「硬食」

內地的「共享經濟」數年間從興起走向沒落，連曾經遍地開花的共享單車，如今也僅餘幾間企業在苦苦支撐。在無從打開更大市場的情況下，靠加價來彌補銷量的損失，已成為該行業的普遍做法。惟民眾對加價幾乎都不知情，部分人得知加幅後亦表明不會再光顧。



內媒記者在浙江杭州街頭隨機訪問，42名受訪者或多或少都有過共享經濟的體驗，當中逾90%是使用共享單車及充電寶（俗稱尿袋）。然而主流共享單車企業中，摩拜單車本月15日推出新收費方案，在時長費的基礎上加收1.5元（人民幣‧下同，約1.67港元）起步價，使用半小時將加收時長費；哈羅單車亦將收費提高至每15分鐘1元（約1.12港元），也就是每小時4元（約4.46港元），較過往整體貴了逾2.5倍。



至於尿袋方面，當地市面上常見的品牌，包括街電、小電、怪獸充電等則各自在近期加價，部分品牌開出每小時6元（約6.7港元）的租金，最貴的甚至高達8元（約8.92港元），加幅達到100%，但均未發出通告，只有在用戶掃描二維碼後才會看到收費。針對這波加價，有商家解釋是受營運成本、場地租金等上升所逼，相信對用戶的影響不大。



經常租尿袋的陳先生稱，他可以接受加價，不能接受的是沒有商家提前知會，而其最近租用尿袋的錢差不多能自己買一個，如果商家提前告知，他不會花這種冤枉錢。亦有曾租用單車的市民指，如今租車價已經過高，「這個價格我不如坐公交，還不用曬太陽」。



上班族王先生則認為，共享單車企業在過去2年內出事不斷，最令人卻步的是，一旦用戶不再使用，往往難以取回押金；即使近期有企業推出新車，民眾都興趣寥寥。