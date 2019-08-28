武廣高鐵隧道上蓋違建　佔地5萬平方米成隱患

廣東廣州市政府今年訂出目標，力爭拆除4500萬平方米的違法建築之際，內地媒體周二（27日）報道，連接湖北武漢與廣東廣州的武廣高鐵金沙洲隧道上蓋，存在總佔地面積約5萬平方米的違章建築，更已被層層轉租。同時有合約顯示，出租人涉及廣州鐵路公安局全資子公司的合作單位，引發外界關注。



違章建築約有三分之二，建於隧道上的土地紅線及鐵路線路安全保護區範圍內，報道引述鐵路部門消息人士稱，建築的內部人員行為、儲藏物品處於不可控狀態，若有人開挖施工、儲藏危險物品，將導致嚴重後果。然而航拍畫面顯示，區內設有駕駛學校、崗亭、飯店、魚塘等，大量違建在層層轉租下，保守估計一年總租金可達千萬元人民幣（約1115萬港元）以上。



內媒記者調查發現，廣州鐵路公安局廣州公安處全資子公司、違建的管理方廣州鐵路保安服務公司，曾向當地村委會提供一份《場地證明》，上有武廣鐵路客運專線廣州建設指揮部、廣州市焌智物業發展有限公司及廣州市金犁物業管理有限公司的公章蓋印。惟本月13日，一名曾在上述指揮部擔任領導職務的人士質疑指揮部的公章或屬偽造，另2家物業公司也未能在工商資料登記的地址中找到。



本月8日，廣鐵集團、廣州鐵路公安局廣州公安處、廣州鐵路監督管理局等部門就違建在現場勘查，並責令相關人員在1個月內陸續自行拆除違法建築，不過直至本月底仍未見有拆除迹象，至於違建如何產生、租金的最終流向等疑問則仍待進一步釐清。