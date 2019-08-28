睇片學網紅自製爆谷　少女誤燃酒精嚴重燒傷

山東棗莊市兩名少女近日模仿短片教學，以鋁罐為器皿自製爆谷，卻不慎點燃高濃度酒精引發爆炸。兩名少女均燒傷，其中14歲的周哲全身96%的皮膚重度燒傷，目前尚未脫離危險期，仍在深切治療部留醫。



據家屬透露，上周四（22日）周哲和12歲的鄰居在家中玩耍，當時並沒成年人在場。周女看到短片平台「抖音」上，有網紅自製爆谷的教學短片，於是兩人找來材料準備模仿，包括一樽1公升左右的高濃度酒精。周女在酒精燈處於點燃的狀態下，仍往火苗上倒酒精，結果引起爆炸。



現場拍攝的影片可見，爆炸發生後，房間多處被燒至焦黑，地上除有裝酒精的膠樽外，還有兩個鋁罐，其中1個鋁罐存有燒焦了的粟米粒。事後周女的父親趕到醫院，見到女兒已經面目全非。他情緒低落地表示，當時女兒就拉着他的手說：「爸爸，我不想死！」。



周女母親質疑，抖音應用程式在相關影片中，根本無添加危險警示標語，影片中亦無明確指明點燃的究竟是甚麼。她又表示，未成年人的安全意識比較低，在「有樣學樣」的情況下，釀成這次意外：「鄰家小孩傷得輕，可以説話，她承認她們就是看着影片學的。」