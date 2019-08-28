體弱婦誤聽銷售員建議　大量連服3天保健品後猝死

北京一名身患多種疾病的王姓婦人，早前在一名郭姓女保健品銷售員多番勸說下，竟在一天內服用3000毫升保健品，且聽信對方稱必須吃到腹瀉、嘔吐效果才為佳。結果王婦連續大量服用3天後，因冠心病、急性心肌梗死身亡。經審理，北京豐台法院近日一審，以過失致人死亡罪判囚郭女2年。



王婦生前一向多病，曾經歷6次腦梗及心臟搭橋、胃切除等手術。前年3月，她在鄰居的推薦下，來到豐台區一家保健品商店了解，期間店長推薦了一款名為「福龍口服液」的產品，聲稱其原料是靈芝和蛇，輔以中草藥及自研秘方，能排出人體垃圾、延緩衰老、提高免疫力及治療多種疑難雜症等，更稱研製者從六、七歲便行醫，經驗豐富。



王婦最後經店長女兒郭女的勸說，購買了該款口服液，郭更在翌日親自登上王的家門勸其服藥。結果短短3個小時內，王婦在郭女幫助下一口氣喝下10盒共60支口服液，隨後口中便開始出現白沫和分泌物，並在一天內排便超過20次。然而郭女繼續安撫她稱這只是將體內的毒素排出，勸她不用擔心，王遂在接下來兩天又分別服用了15盒口服液。



連續大量服藥3天後，王婦終在凌晨起身時暈倒，隨後撒手人寰。解剖結果顯示，王婦心包積液達320毫升，當局認為過量的積液對心肺功能造成限制，可成冠心病、急性心肌梗死突發的誘因，尤其王婦對水的耐受力較低，更易造成異常情況。



此外，根據福龍口服液的包裝顯示，其用量是每日早晚兩次，每次1至2支。雖包裝標註可適當加大用量，但法院認為，郭女明知王婦身體情況下仍建議她大量服用，且向其灌輸短時間內服用愈多愈好的概念，加上王婦體內大量積液與連續服用口服液存明確的時間關聯性，故認定郭女的行為與其死亡存在因果關係，遂作出上述判決。