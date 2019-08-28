同居2年遭騙14萬人民幣　女子驚悉「男友」原是女兒身

湖南益陽沅江市近日發生一宗匪夷所思的騙財騙色案，35歲受害女子翠花與「男友」同居2年多，不但被對方以各種理由，騙去14萬多元人民幣（約15.6萬港元），更在報案後始悉曾經的枕邊人，竟是女兒身。事後34歲疑犯劉X華因涉嫌詐騙罪被警方刑拘，她供述，自己雖與翠花同居，但二人從未發生性關係，因而得以瞞天過海。



翠花與劉X華於2014年6月在網上認識，當時劉聲稱自己名叫劉帥，還謊報年齡只有30歲。翠花不久便與對方墮入愛河，並在前年5月開始甜蜜的同居生活，殊不知這一切都只是對方所設的一場局。



這幾年以來，劉X華除冒充男性與翠花交往，還以做藥品生意、交房租水電費、看病等各種理由詐騙翠花的錢財。一開始翠花不虞有詐，但日前她無意中發現劉的錢包內有多張身份證，遂開始起疑。及後劉更突然失聯，還把翠花的微信列入黑名單，翠花始恍然大悟，終於本月20日決定報警求助。警方受理案件後立即展開偵查，於2天後在市內一家賓館把疑犯緝拿歸案。



劉X華供述，她辦了一個假身份證騙翠花，而自己無論性格、長相，就連聲音均比較中性，加上只要翠花有性需求，她都會以各種各樣的理由拒絕，睡覺也是穿着衣服，因此這幾年來一直得以蒙混過去。她又稱，為了不引起翠花懷疑，她甚至試過在褲襠塞入一些紙捲，企圖偷樑換柱，讓對方感受到自己的「男性雄風」。