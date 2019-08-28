肺炎虛報患癌休養　校工請假3年不上班照出糧

貴州黔南州平塘縣縣委黨校辦公室工作人員張竣，早年以患上肺癌為由，向校方多次請病假，3年以來一直未有上班；及至早前縣委第一巡察組在縣委黨校巡察時，才揭發他只是患上肺炎，但長期虛報患癌而「帶假缺勤」，且同時在其他企業工作，「兩邊出糧」。



據了解，張竣自2016年1月便沒有正常簽到上班，而且沒有辦理請假手續，但長期缺勤卻沒有被問責處理。巡察組向校方負責人查問時，得到的答案是「聽說張得了肺癌，所以一直在請病假，但是假條都是由他自行保管，辦公室只有一張他到醫院檢查的CT報告單」。



巡察組進一步調查後發現，張竣合共提供4張請假條和一張醫院CT報告單，首次請假為2016年2月20日，每次請假的時間為半年，但去年2月之後便再沒有假條，而且所提供的證明，雖然檢查時間、事項和醫生簽名等均相同，惟診斷結果不同。



經向醫院查詢後，揭發張竣被診斷為肺炎，而多年來提供的請假條顯示為「肺癌」是其修改偽造，藉重病請長假。事發後，張被予以黨內嚴重警告處分，並收繳其兼職所得；另時任常務副校長的楊某、劉某，以及現任副校長熊某則被批評教育。目前，張已如常上班。