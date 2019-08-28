造私人湖泊侵蝕基層政權　前省人大代表受審

湖南益陽市中級人民法院周一（26日）就前省人大代表夏順安等11人涉嫌犯組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案進行公開審理，預期需要3至5天的審理時間。



益陽市人民檢察院起訴書指控，夏順安自2001年起，以開設的公司為幌子，承包湖州經營蘆葦，並糾集其弟夏順泉於同年底在3個湖州修建矮圍，加強對圍內漁業資源的控制，同時成立「巡湖隊」，以毆打、恐嚇、故意毀壞等手法，驅趕水域內的捕魚者及釣魚民眾，並通過勒索手段獲得400多萬元（人民幣．下同，逾440萬港元）。



另夏順安夥同他人非法採沙、用電捕及掛等方式，在沅江市下塞湖公共水域非法養魚和捕撈，合共非法獲利逾3700萬元（逾4060萬港元），並利用其沅江市、益陽市、湖南省人大代表身份，插手漉湖蘆葦場下屬管理區的人事安排，侵蝕基層政權。



檢方於上月初對夏順安等11人提起公訴，並於本月9日及12日在市中院召集公訴人、辯護人召開庭前會議，就該案管轄、迴避、非法證據排除、舉證質證方式等，與審判相關的問題交換意見，依法對該案公開審理。