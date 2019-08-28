保障學生出行安全　嚴打「黑校車」超載行為

新學期即將開始，公安部交通管理局近日下發通知，部署各地公安交管部門集中組織展開校車和接送學生車輛交通安全隱患清理工作，嚴禁不符合條件車輛及人員提供校車服務，以保障學生出行安全。



通知要求各地公安交管部門要加強與教育行政、交通運輸、應急管理等部門協作，集中展開安全檢查，深入轄區所有中小學、幼兒園及校車企業進行全面檢查，督促學校、校車企業加強校車內部管理和安全維護，嚴格落實交通安全主體責任；同時全面清查校車、駕駛人和校車行駛路線安全隱患，督促及時清理交通違法、交通事故等訊息。



另要求各地要集中展開整治行動，通過增設臨時執勤點、聯合開展檢查等方式，加強路面管控，嚴查超載、超速、非法改裝、不按審核路線行駛等違法行為，嚴打「黑校車」。優化校園周邊道路交通組織，推廣「校家警」護學模式，維護車輛通行和停放秩序，引導社會車輛文明禮讓校車。



此外，通知要求集中展開宣傳教育，組織開展「重細節、平安行」、「知危險、會避險」等交通安全主題宣傳教育活動，充分利用各類媒介發布交通安全出行常識和提示訊息，教育學生不乘坐超載車、三輪車、拖拉機等違法車輛，引導家長選擇合格車輛和有資質駕駛人接送學生。