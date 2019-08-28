修例風波：批瑞典政客錯誤涉港言行　華表強烈不滿

針對瑞典部分政客、媒體及人士就香港反對修訂《逃犯條例》引發的風波所發表的言論，以及少數人在中國駐瑞典大使館門前滋事，中方周三（28日）對此表達強烈不滿和堅決反對。



中國駐瑞典大使館嚴正重申，香港是中國的一部分，香港事務純屬中國內政，「絕不容外部勢力干涉」，又指示威者堵塞道路、破壞公共設施及肆意毆打他人等行為，已經構成嚴重暴力犯罪，「並開始出現恐怖主義的苗頭」。



華使館認為上述的暴力行為與言論集會自由、民主人權沒有任何關係，而一些人甚至公然鼓吹「港獨」，挑戰國家主權和「一國兩制」原則底線，如此分裂行徑是任何主權國家都無法容忍，香港當前壓倒一切的急切任務是止暴制亂，恢復秩序，維護社會繁榮穩定。



對於個別瑞典政客就香港局勢說三道四、罔顧事實、顛倒黑白，嚴重違背法治精神，干涉中國內政的言論與行為，蓄意煽動仇恨，抹黑詆毀，侵犯中國主權，華使館再次要求瑞典方面尊重中國的主權、安全和領土完整，公開表明支持「一國兩制」、反對「港獨」及暴力的立場，不要向暴力分子發出任何錯誤信號，並要求瑞方不允許借「言論自由」從事反華政治活動，以及宣揚暴力仇恨的活動。