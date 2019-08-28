十一臨近京城提升安保　商店禁止出售刀具

現在距離「十．一」僅一個月左右，北京已啟動全面安保模式，市內各派出所向轄區居委會和副食品市場發出通知，要求將斧頭、菜刀、甚至水果刀全部下架；假如必須購買，便需預先上網登記。



今年是中共建政70周年，當局早前宣布將舉行大型閱兵活動，相關準備工作正在進行中。有境外媒體報道，周日（25日）凌晨天安門廣場對開的長安街開始有工人拆卸架空設備，包括街燈和交通指示牌、鋼架等，而街上商場亦架起臨時圍欄。



一如以往，每逢有大型活動舉行，均傳出北京市內提升安保措施。報道稱，北京各地商場或刀具店已接獲通知，禁限出售刀具。位於豐台區一間超市的店員表示，市內的超市已停止出售刀具，如需購買須上網申請，並提供充分理由說明，再由商家速遞運送。



另當地海鮮市場上周二（20日）向租戶發通知稱，根據公安派出所通知，菜刀、斧頭、螺絲、鉸剪、水果刀，特別是劏魚刀全部下架，均不可在市場售賣。公安人員又會暗訪，如發現違規將罰款1萬元（人民幣．下同，約1.1萬港元）至10萬元（約11.1萬港元）。