涉擅自從事互聯網訊息業務　天則研究所被取締

北京民間智庫天則經濟研究所（下稱天則研究所）前年因旗下網站，涉嫌擅自從事互聯網新聞訊息服務，被北京市網信辦責令關閉；其所屬的「北京天則諮詢有限公司」去年又被吊銷營業執照。及至周一（26日），該研究所在網站發表聲明稱，上月已收到當地民政局發出的「取締決定書」，並提出行政覆議或行政訴訟。



天則研究所在聲明中表示，北京市有關部門指控其「未經登記，擅自以民辦非企業單位的名義進行活動」，違反監管規定，下令強制關閉該研究所。到了上月5日，海淀區市場監督管理局也發出行政處罰決定書，吊銷該研究所旗下中評網的營業執照，原因是該網未取得許可證，從事網絡出版服務。



聲明强調，兩個行政機構嚴重違反相關規定，除傷害天則和中評網，亦侵犯所有公民和組織的一般憲法權利和受法律保護的安全感，對當局有關決定表示遺憾；聲明又指，將召開中評網股東會，組成破產管理人，亦會停止以天則研究所為名義的活動。



總部設於北京的天則研究所，1993年由經濟學家茅于軾及一群學者創立，提倡促進市場改革、加強私有財產權、法治，以及其他自由主義思想。