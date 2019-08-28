路陷致氣體洩漏漫天黃煙　多幢樓體龜裂傾側

浙江杭州市建國北路周三（28日）發生地面坍塌事故，現場湧現大量黃煙，並釋出濃烈的煤氣味。受地陷影響，周邊有多幢樓體的牆身出現不同程度裂痕，甚至傾斜。官方回應，坍塌與附近地鐵工程有關。目前，維修人員亦已趕到現場檢修，煤氣公司將總閘關閉，暫時未知有否造成人員傷亡。



事發於上午11時左右，建國北路和體育場路交界路口突然發生路面塌陷，由閉路電視拍攝的畫面可見，路面凹陷後有大量黃色煙霧從地底冒出，旁邊多幢住宅大樓損毀傾斜。目擊者稱地陷速度十分快，「一會功夫地面就塌下去了一大半」；另有商戶負責人表示，最開始是路邊石路脹起，隨後便發生路陷，約10分鐘便開始冒出氣體，「我看到石路脹出來後，感覺很不對勁，趕快叫店員撤離」。



據了解，發生地陷現場域臨近在建地鐵5號線寶善橋站，惟地鐵方面表示，正在調查地陷是否與工程有關，但有指去年12月，地鐵5號線施工期間，建國北路亦發生過路陷，而今年3月，建國中路該條地鐵線路附近亦曾發生過污水洩露，導致地面塌陷。目前警方已封鎖現場，進行交通管制，並要求附近居民關閉煤氣閘，疏散撤離危險區域。



杭州地鐵和下城區政府在下午召開新聞發布會，指因為地鐵5號線寶善橋站至建國北路聯絡通道，在施工時發生滲漏水，才會導致路面坍塌，伴隨有部分燃氣洩漏。又指事後，當地政府要啟動應急預案，交警、消防、電力等部門已到採取應急措施聯合搶檢。



下城區相關負責人表示，截至下午1時30分，已疏散200多戶居民，前往周邊賓館暫時居住。目前，有關部門已調派多輛混凝土車前往路陷現場，向洞內澆灌水泥。