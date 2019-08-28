不滿經濟和感情轇轕　狠女老鼠藥毒殺兩情夫

河南焦作女子張X娟，去年與陳姓和徐姓情夫有經濟和感情轇轕，一怒之下用老鼠藥分別毒殺兩人。其後張女因涉嫌故意殺人罪被起訴，焦作市中級人民法院周一（26日）下午開庭審理案件。張X娟在最後陳述時當庭認罪，案件將擇期宣判。



公訴機關指控，事緣1997年，時年14歲的張女到河南輝縣某村定居，同年底經他人介紹，她與新鄉市獲嘉縣某村的岳姓男子結婚；及至2006年，她因家庭糾紛離家出走。2013年，張女外出務工期間，與徐姓男子認識，並在未離婚的情況下，和徐男同居。



去年初，張女結識陳男，更跟隨對方到河南洛陽新安縣生活。同年4月至6月，兩人因經濟問題屢生爭執，張女與陳分手未果，欲殺死對方。張女購買了4盒溴鼠靈殺鼠劑；6月16日，張和陳登記入住焦作市某旅社，期間兩人因經濟問題再爭執，張女將隨身攜帶的殺鼠劑倒入酸奶中，讓陳男喝下。陳不適送院，兩天後死亡。



去年6月30日，張女回到焦作找徐男，卻發現徐與另一女網友關係曖昧，且將大量資金轉給對方。張女曾多次向徐男索要欠款，惟對方遲遲不歸還，雙方發生激烈爭執，她便毒殺徐男。張女先後兩次將隨身攜帶的殺鼠劑，倒入蜂蜜水內給徐男喝。徐男其後入院，經十多天搶救後仍不治。



公訴機關認為，張X娟故意非法剝奪他人生命，致兩人死亡，行為已觸犯了相關刑法，證據確實、充分，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。法庭周一晚7時50分宣布休庭，擇期宣判。