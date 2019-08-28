反覆練習模擬受查情節　貪官受賄1.8億人民幣

內地反貪腐浪潮下，「貪虎」、「蒼蠅」仍除之不盡！北京市紀委監委周三（28日）披露，北京市供銷合作總社前黨委書記、理事長高守良嚴重違紀違法案情。據悉，高早有受查的心理準備，更特意與為其收受巨額賄款的女兒斷絕聯絡，又與涉案人員練習調查現場的情況。



據了解，高守良歷任北京市糧食局副局長、市監事會工作辦公室專職監事、市國有企業監事會主席等職務；他在去年9月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，到今年3月被開除黨籍及公職，移送檢察機關審查及起訴。



經查，高守良涉嫌受賄近1.8億元（人民幣．下同，約2億港元）、巨額財產來源不明超過2000萬元（約2200萬港元）。高在收受賄賂時，會指使女兒為其接收巨款，並將款項轉帳到由其實際控制的公司。



另據北京市供銷合作總社一名工作人員透露，高守良在職期間大搞「一支筆」，將單位變成自己的「獨立王國」，由於其隨意決策、獨斷妄為，截至去年底，總社負債金額已近183億元（約200億港元），增長率高達9倍；此外，在常務理事會上，高大搞「一言堂」，對下屬更是頤指氣使、盛氣凌人，其批示中經常出現「廢物」、「白癡」等侮辱性言語，有時喝完酒就罵人。



市紀委監委特別提到，高守良利用擔任過3年紀委書記、曾參與上級紀委專案組工作的經歷，將其貪腐的證據交予女兒銷毀，且斷絕正常聯絡，並先後與16名涉案人員單獨見面，將受賄編造成借款或委託投資的謊言，並與他人模擬受查作應對。