台總統專機傳引擎故障　空軍指報道失實

台灣的蔡英文總統繼早前隨扈被揭發藉出訪活動違非攜帶走私香煙入境，周三（28日）再被周刊爆料指其專機出現引擎故障，華航評估後提出更換，卻疑因費用問題遭空軍反對，雙方一度爭持不下。惟台空軍司令部同日否認此事，直指「媒體報導內容與事實不符」，又保留法律追究權。



據報，空軍上個月替總統專用、機齡近20年的波音B737客機進行例行保養時，發現其中一部發電機故障，委託華航維修，但華航認為該發電機內部毀爛不堪，已沒維修價值，因此建議換新。但空軍執意維修，最後華航唯有配合。其後有報道更指，出問題的並非發電機，而是發動機，即引擎。惟華航不願對報道深入說明，僅稱全力配合客戶要求。



負責保管總統專機的空軍司令部在聲明中指出，這次檢測並送修的為發電機，並非報道所稱發動機，空軍尊重華航維修專業，從未接獲發電機更換的建議。空軍司令部又指，該發電機由華航完成拆檢報價，可修復且具修復價值，空軍同意依契約正式委託華航公司檢修，並已依約執行修復作業中。



空軍強調，飛航安全向為空軍首要目標，各型飛機修維保養均依原廠建議及飛安公告辦理，並無異常情況，特此澄清。



蔡英文周三出席活動受訪時回應，相信空軍的專業作最後的決定，對於華航的維修能力也有信心。