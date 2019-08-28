國民黨擬黨員行為規範　自行參選總統將開除黨籍

台灣的總統大選將於來年舉行，前鴻海集團董事長郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參選的傳聞不斷。國民黨周三（28日）在中常會上通過有關規範，指出若非國民黨提名的黨員自行登記參選，一律予以開除或撤銷黨籍處分。



根據中常會通過的「2020總統與立委選舉黨員行為規範」，若非國民黨提名的黨員自行向各級選委會登記參選，成為公職選舉候選人，一律予以上述處分。有外界認為劍指郭台銘，惟考紀會主委否認。但對於日前有議員及立委等人因公開批評總統候選人、高雄市長韓國瑜而被開除黨籍，基層遂出現要求黨中央開除郭台銘、王金平。



有黨內人士表示，王金平是因黨內動用假投票及兩次修改黨章，才可一直擔任立法院長，惟他忘記此事，讓人百感交集；至於郭台銘能參加黨內的總統初選，亦是當時黨中央特別開路。又指出黨已對王金平、郭台銘仁至義盡，基層都嚥不下這口氣。



但依照中選會公告時程，上述規範在11月18日至24日正式開始實行，惟郭台銘若在9月14日至17日申請連署，並無懲處規範。對此，考紀會指若黨員在9月17日前登記成為總統選舉被連署人，可經黨蒐集資料，初步判斷提出考紀處分建議。