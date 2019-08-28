美女貪官認收賄1440萬人民幣　案件擇日宣判

甘肅省定西市中級人民法院周三（28日），對甘肅武威市前副市長姜保紅受賄案一審開庭。姜保紅涉嫌受賄金額達1440萬人民幣（約1607萬港元），她當庭認罪悔罪，案件押後宣判。



起訴內容指，從2009年5月至2018年6月，被告姜保紅利用其甘肅省維護社會穩定工作領導小組辦公室二處副處長、甘肅省武威市招商局局長、武威市發展和改革委員會主任、武威市人民政府副市長的職務便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人1418萬元（約1582萬港元），另2萬美元、300克黃金。



公訴機關於庭上出示全部證據材料後，姜保紅進行了最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後法庭宣布休庭，案件擇期宣判。



據早前報道，外貌出眾的姜保紅屢次透過性賄賂上位，從小科員升到副市長，曾與40多名官員發生過關係，其中有17人為領導級人物。報道又指，姜保紅過着「權色人生」，在武威市任職期間，與該市前市委書記火榮貴有親暱關係及隱秘的權力交換。姜、火二人今年1月因嚴重違紀違法被雙開，並因受賄罪被捕，火上月於定西市中級人民法院一審開庭時亦當庭認罪。