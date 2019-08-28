乘火車未購票釀糾紛　台男持刀捅死警員被起訴

台灣的鐵路警員李承翰上月3日在自強號列車上，因處理一宗補票糾紛，遭鄭姓男子用水果刀刺中腹部，最後大量失血傷重不治。嘉義地檢署周三（28日）依殺人、妨害公務致公務員於死等罪，對鄭男提起公訴。



起訴書指出，54歲鄭姓男子自認為遭僱主及友人不公平對待，又懷疑有人要謀害他以領走其保險金，於是在案發當日下午3時30分左右，前往台南市一家百貨公司購買了一把生果刀及一把農用接木刀，並將刀分別藏在褲袋和綁於足踝。



鄭男自稱案發當日打算北上向傳媒揭露他遭人陷害一事，先於下午約6時9分在台南火車站乘車南下高雄，再於7時30分再從高雄乘自強號列車北上，當列車抵達嘉義站前，卻被傅姓列車長發現未購票並要求補票，鄭男因拒絕而被要求在嘉義站下車。



當列車駛至嘉義火車站後，鄭男在車廂上咆哮，傅姓列車長於是通報嘉義鐵路警派出所，李姓警員接報單獨前往處理，卻在盤查期間，遭情緒激動的鄭男用水果刀刺中左腹。為保護車上乘客，負傷的李警仍盡力將鄭男制服，卻因而血流不止，送院急救後終傷重不治。