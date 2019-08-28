網安風險增加　網信辦擬開展APP違法違規專項整治

國務院新聞辦公室周三（28日）在北京召開新聞發布會，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任劉烈宏表示，網絡安全威脅和風險日益增多，要深入開展APP違法違規收集使用個人資訊專項治理，依法嚴厲打擊針對和利用國家大數據資源和個資的違法犯罪活動。



互聯網持續發展，內地近8.3億網民，劉烈宏表示，隨着網絡資訊科技不斷發展，在經濟社會方面的滲透和驅動作用愈來愈明顯，帶來的風險挑戰也在不斷擴大。例如地下黑產、電信網絡詐騙等各類違法犯罪活動時有發生，數據安全和侵犯個人隱私問題日益凸顯。



劉烈宏認為，網絡安全問題日益成為影響國家安全、社會穩定和人民群眾切身利益的重大戰略問題。網信辦已出台網絡安全法等法規，擬將加強數據安全管理和個資保護，推動網絡空間國際治理和增加網絡安全人才培養等工作。



面對近日有社交媒體封禁內地用戶帳號，劉烈宏回應稱，這種顛倒黑白的做法，撕下一些國家虛偽的言論自由，「個別境外媒體戴著有色眼鏡，來看待國際輿論場上，有良知的網民和媒體發出的正義聲音，被指是散布家新聞」。