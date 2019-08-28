企業社會信用體系明年啟動　監管外企行為

內地的「社會信用體系」目前只對個人來信用評分，中國歐盟商會周三（28日）發布報告，所有在華的外國企業亦將受社會信用體系監管，明年會全面啟動，其中能整合多個政府資料庫的監管系統，下月將投入測試。商會主席伍德克形容，該體系能決定企業的生死，企業應盡快開始應對其潛在影響。



題為「分數決定命運—企業社會信用體系如何規制市場主體」的報告，由商會及德國顧問機構Sinolytics合作製作。報告指到，社會信用體系包括一系列不同的信用評級標准，重點關注是否嚴格遵守現有法規。公司行為將受到持續監測，企業有遭受懲戒的風險，甚至被列入黑名單。



據美媒報道，報告中提到，中國將掃描各企業從稅收、關務、環保、品質、資訊安合等300項領域，共作出30種不同評級。Sinolytics的行政總裁康拉德接受德媒專訪時表示，這套體系可以減少監管的隨意性，加強平等對待，但實際操作中仍可以把評分針對性地對某些企業加以運用。



有德媒指，新體系有可能被北京方面用作中美貿易戰的武器，只需調整一些指標，或修改一些計算方法，就能將政治上不受歡迎的外國企業評分壓低，從而將其阻擋在中國市場之外，無須複雜的立法過程。