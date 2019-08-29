網民發起聯署　要求白宮買台灣及讓香港成美國州份

美國總統特朗普早前表明有意買下北美洲丹麥屬地格陵蘭，有網民近日就於美國白宮的「We The People」網站分別發起聯署，要求美國買起台灣，以及讓香港成為該國第51個州。



一名署名「C.C.」的網民周二（27日）發起有關買起台灣的聯署，提案內容中寫道，台灣作為美國印太戰略的重要部分，有很高的地緣政治重要性，且與美國共享民主、自由、人權以及法治等核心普世價值，直言「與其買格陵蘭，不如買下台灣，創造雙贏局面」。惟截至周三（28日）晚，該聯署只有一人簽署。有台灣網民更批評發起人「推文搶着賣台」、「太沒出息了，自願被殖民？」；但也有人指「問一下，健保有沒有影響啊？」



另一方面，署名「L.C.」的網民本月14日則在該網，發起「將香港成為美國第51個州」的聯署，提及香港回歸22年來，內地政府未恪守中英聯合聲明的承諾，並指出港人在6月以來的反修訂《逃犯條例》運動中所展示出的意向，與美國的價值觀一致。截至周三晚，該聯署已收集逾4000個簽名。根據「We the People」網站規定，若聯署在30日內能有10萬人聯署，白宮則須在60日內作出回應。