趣聞：自恃飲得震懾酒友　戇男穿代喝短T醉倒街頭

代購、代駕……內地近年興起一股「代」行業，如今甚至「代喝」（頂酒）也出現！不過這只是一名不知天高地厚的戇男，自恃「好飲得」，於是為了震懾酒友，便穿上一件印有「代飲」的短袖Tee應戰，結果飲得酩酊大醉，沉睡街頭。



浙江台州市默環玉城派出所警方日前接獲民眾報案，一名30歲的張姓男子躺臥在街頭一張遺棄的梳化上呼呼而睡。警員到場後發現，張男躺在梳化，上衣掀起露出「肚腩」，而短Tee上則印有「滴滴代喝，一杯10元、一瓶50元、一瓶吹100元」。



周邊開設食店的店東稱，當天凌晨4時許看到一群人將張男攙扶到梳化後，他便一直呼呼大睡，而該張梳化是周邊進戶搬到該處扔掉，但因未被處理，結果變成張男的睡床。店東續指，張男當時雖渾身酒氣，但沒有異樣，所以沒有放在心上；天亮後見其仍沉睡不醒，也沒有來找他，於是報警求助。



隨後警員嘗試喚醒張男，但他仍迷迷糊糊，完全無法溝通，身上也沒有找到其證件或手機，於是把他送到醫院。及至張男酒醒後，他向警員表示，因覺得自己酒量好，於是突意網購「代喝短Tee」，然後與酒友一較下，結果與友人在吃燒烤時喝了白酒，之後又轉戰卡拉OK，不料醉到街頭。及後張男由其家人接走帶回家。