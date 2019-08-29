校園食堂現性感美女　穿低胸緊身迷你裙為學生打飯

陝西西安有網民周一（26日）爆料並拍攝短片，指一高校的學生食堂，有一名穿着紫色低胸緊身迷你裙的性感美女，正在給軍訓後的女學生打飯。該網民提出質疑表示，衣着如此性感或不適合在學生食堂工作。校方周三（28日）則回應，指已對相關人士進行問責處分，對食堂經理予以解聘。



事發於西北工業大學明德學院食堂，事後影片中的王姓女主角表示，自己不是食堂的正式員工，該檔位是她男朋友的父親經營，當日她只是臨時去幫忙。由於工作服不足，只能穿着自己的便衣工作。她又強調，當時遇到吃飯的高峰期，不想讓學生等太久，而不是想「搏出位」。王女指，影片的流出已經影響到她的個人生活，而長輩亦被校方罰款，造成了經濟損失。



事件在網上亦引起熱烈討論，有網民指衣着性感其實沒有錯，只是可能是有人心術不正，「有的地方比較保守，有的地方比較開放，根本沒有好壞之分」、「別人穿甚麼是別人的自由」；亦有網民認為，學校是傳道授業解惑的場所，「穿着得體是對自己他人最起碼的尊重！」；同時又有網民表示，其實問題的作重點不在於衣着，「做餐飲難道不是把頭髮扎起嗎？要是在飯裏面吃出頭髮怎麼辦？」