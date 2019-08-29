中學「超嚴校規」惹議　一經發現手機拋入水桶銷毀

開學在即，莘莘學子又將過上須遵守校規的日子，然而位於山西原平市的范亭中學，近日因其採取近乎「嚴刑峻法」的手段管理學生而引起網民熱烈討論。據報該校不允許學生帶手機入校園，一經發現更會立即將手機擲壞或拋入水桶，一概銷毀概不退還，以達全校「禁機」效果；同時規定同學髮辮不得超過21厘米，否則將勸其剪短。



校方周日（25日）在官方網站發布《范亭中學嚴禁學生帶手機進校園動真格》消息，通知上述校規安排。據校方指，當日校門口設置了安檢通道，各班班主任均手握金屬探測儀，對學生的書包、行李進行檢查，一旦發現手機便拋入水桶銷毀，同時不允許學生穿奇裝異服，嚴格檢查同學髮辮長度。截至周日下午，校方已銷毀了2部手機，責令200多名女同學剪短髮辮。



校長賈福民表示，校方在銷毀手機前已和學生家長簽了協議書，認為相關舉措可達震懾效果，同時在每年級均會設通道，放置3道安檢門，再購置多把金屬探測儀，要求老師做到只要學生返校就查。另外校方也要求老師用金屬探測儀在學生宿舍查，無論櫃子、床鋪下均難逃法眼，「只要我們堅持檢查和抽查，布下天羅地網，某些學生帶手機的這份心就會死了」。



然而該校做法在網上惹來不少批評，有網民認為其管理方式十分粗暴、侵犯人權，「管學生還是管犯人呢」、「你是學校還是海關啊？」；也有人認為校方應改採取較溫和的做法處理同學的私人財產，「手機可以收起來，學期末再還給學生，沒必要毀掉」；更有人直言相關做法很明顯已經侵犯了學生的個人權利，包括財產權。