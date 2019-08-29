女子為300元人仔勤工獎　不惜抱病趕巴士跌倒又爬起

不少公司都會設立勤工獎，以鼓勵出席率全勤的員工，惟江西南昌一名女上班族，日前為了300元人民幣（約334港元）的獎金，竟不惜帶病趕巴士，且在跌倒後又爬起來掙扎上車，賺人熱淚的一幕令不少網民也大感痛心。



事發於上周五（23日），巴士司機姚紅英憶述，當日她駕車經過某站台時，從倒後鏡發現一名身穿紅衣的女子不斷步伐踉蹌地追趕，且摔倒又爬起，堅持要上車，她便停下來讓對方上車。女子上車後，卻始終把頭靠在車窗上，且滿臉通紅地留淚，姚紅英見狀認為對方情況不妥，遂一直未開車，想勸她去醫院檢查。



然而女子一口拒絕，執意要去上班，又始終不願透露家人的聯繫方式，「假設我不去，就要扣掉我300元的獎金」。無奈之下，姚紅英唯有報案請來民警協調。最終經眾人再三勸說，女子終於願意跟家人回去休息，據其家長透露，女子在工廠通宵上夜班，之前已曾因不適在醫院吊鹽水，可是為了勤工獎她還是堅持回去上班。



女子趕巴士的短片在網上傳播後，引發了不少網民的同情。有網民指，幾百元對一些人來說是小數目，但對另一些人而言則是大數，因此能理解女子；也有人直言：「不是生活所迫，誰會如此不堪，真的不要笑話她，很現實的生活。」