十一將舉行大型閱兵　多款先進裝備首次亮相

國務院新聞辦公室周四（29日）召開記者會，公布今年十一將舉行連串活動。中宣部常務副部長王曉暉稱，10月1日當日，北京天安門廣場將舉行大型閱兵活動及市民巡遊，國家主席習近平將發表重要講話。閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍透露，閱兵儀式將有一些先進武器裝備首次亮相。

蔡志軍表示，目前閱兵準備工作進展順利，閱兵部隊、方梯隊、軍樂團全部抽組完畢，將進駐北京及周邊地區進行集中訓練和合練預演。這次閱兵將分為徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊，其中裝備方隊的受閱裝備全部為國產現役裝備。

現場有記者問到，首次亮相的新裝備是否包括東風41導彈，蔡志軍回應稱現在距離閱兵僅一個月，呼籲耐心等待。

蔡志軍亦指，這次閱兵將比過往3次在天安門廣場舉行的大型閱兵更大規模，又強調這次閱兵不針對任何國家和地區，不針對任何事態。

王曉暉則表示，十一當天習近平將發表重要講話，並會親自頒授國家勛章和國家榮譽稱號，給予對國家有重大貢獻的傑出人士，晚則會有文藝晚會和煙花表演。

而在9月30日，一眾國家領導人將在天安門人民英雄紀念碑出席獻花儀式。其他十一活動還包括官方電視台播放宣傳片、給退役軍人頒發紀念章，發行官方紀念郵票及紀念幣等。