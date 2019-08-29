3美軍機同日分闖南海台海　料惹陸方不滿

專門追蹤飛機動向的Twitter帳號「Aircraft Spots」周四（29日）發布消息稱，3架美國空軍軍機，當日分別從日本及關島的美軍基地飛往南海及台灣海峽。美國海軍神盾驅逐艦邁耶號周三（28日）曾駛入南海永暑礁及美濟礁海域，連同今次，美方連續兩日於南海有軍事活動，料惹來陸方抗議及不滿。

有關消息被轉載到社交網及討論區，有大陸網民直斥是「小小的挑釁」。根據Aircraft Spots的消息，美國空軍一架MC130特種作戰運輸機，上午從沖繩嘉手納基地起飛，由北至南飛過台灣海峽，之後轉向東面飛去。另一架RC135偵察機，被發現在台灣的南面來回飛行。

對此，台灣的國防部周四（29日）證實，當天上午偵查到一架美國MC-130J特種作戰運輸機，沿台海中線由北向南飛行，強調軍方全程掌握，期間無異常，台軍戰機亦有升空伴飛。

同日，美國空軍一架B52H轟炸機從關島的安德森空軍基地出發，通過台灣與菲律賓之間的巴士海峽，飛往南海。暫時陸美雙方均未就上述軍機活動事件作通報。