貼文革第一張大字報　造反派領袖聶元梓逝世

文革造反派五大領袖之一、於北京大學任教的聶元梓，周四（28日）上午10時55分在北京大學第三醫院逝世，終年98歲。1966年5月25日，聶元梓等人在北大食堂所貼的大字報，被視為文革的第一張大字報。

聶元梓於1921年4月5日生於河南一個大地主家庭，1937年參與抗日，1938年加入共產黨。抗日勝利後，聶在1946年被派往東北工作，1963年被調到北大，先擔任經濟系副主任，再調任哲學系黨總支書記。

當年她與北大哲學系6名教師貼出《宋碩、陸平、彭佩雲在文化革命中究竟幹些什麼？》的大字報，被毛澤東稱為「全國第一張馬列主義的大字報」，該大字報全文於同年6月2日於《人民日報》發表。

此後，聶當選北大校文革主任，北京市革委會副主任等職，期間又與清華大學的蒯大富、北京航空學院的韓愛晶、北京師範大學的譚厚蘭、北京地質學院的王大賓等人被稱為「文革造反派五大領袖」。但聶其後失勢，1971年被隔離審查，其後下放勞動。

文革結束後，聶於1978年被捕入獄，1983年以反革命宣傳煽動罪、誣告陷害罪被判刑17年，當時聶已62歲。1984年6月，聶獲准保外就醫，1986年10月正式獲假釋。出獄後的聶生活困苦，曾借住朋友一間面積6平方米的小屋，又要到菜市場撿人丟棄的菜葉充饑。

2005年，84歲的聶透過朋友幫助，在香港出版了由她口述的《聶元梓回憶錄》，引起廣泛關注。另據知，文革造反派五大領袖中，目前僅蒯大富和韓愛晶在生。