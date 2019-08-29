惡意舉報30多間外賣店　重慶男涉敲詐勒索遭逮

內地一名重慶籍陸姓男子，早前涉用舉報違規經營等要挾手段，向上海30多間外賣店舖勒索，藉此獲得所謂「協商費」。內媒周四（29日）報道，上海市嘉定區人民檢察院日前以涉嫌敲詐勒索罪，對陸男作出批准逮捕決定。

事緣在2019年2月，在嘉定區經營餐飲店的徐姓男子收到陸男短信，稱「你們店鋪在美團（餓了麼）網絡外賣平台上超出經營範圍，屬於入網商品生產經營者未按許可類別範圍經營食品，根據法律規定，你們至少被罰款5萬元（人民幣‧下同，約5.6萬港元）。對於我本人買到不符合標準的外賣食品，我已經舉報了，等著相關部門上門執法並處罰吧！」

鑑於徐男一直以正規經營，即使市場監管局幾日後上門檢查，亦無違法違規行為和受任何處罰，故他認為是惡作劇，未予理會。詎料陸男繼續發短信挑釁，稱「相關部門上門檢查了吧？對於你們危害公共健康、經營不安全食品的行為，我會依法舉報到底，也會監督相關部門對你們依法處罰。」

與此同時，同樣經營餐飲店的王姓男子，今年2月也收到一模一樣的短信，更接獲對方電話，稱吃了店內的飯菜導致身體不適，並向他開口索要2000元（約2229港元）圖作私了。徐男和王男事後分別向市場監管局舉報，後者認定陸男的舉報不實和無效；然而陸男故技重施，再向多間店舖勒索，並有其中兩間店舖因害怕被罰，分別向他支付2000元和1500元（約1671港元）的「協商費」。

及至今年7月，陸男在重慶被逮捕。他到案後曾辯稱，他所舉報的店舖實際銷售，超出經營範圍的食品，他可根據相關法規和根據處罰的金額，獲取相應的舉報獎勵金；所以如果他撤回舉報，相應損失需要店舖經營者承擔，故此他所得到的「協商費」並非「不當得利」，而是「正常收入」。嘉定檢察院則稱，陸的行為表面上是維權，實際上是通過舉報為手段，以非法佔有為目的，多次以惡告相要挾，向店舖經營者勒索錢財。