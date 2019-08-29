解放軍9月赴俄聯合軍演　華國防部：不針對第三國

中國國防部新聞局副局長、發言人任國強周四（29日）在例行記者會上，表示解放軍將於9月16日至21日，派兵參加俄羅斯軍方「中部─2019」的演習。他強調，中俄是新時代全面戰略協作夥伴關係，堅持不結盟、不對抗、不針對第三國，演習亦與地區局勢無關。

任國強指出，是次演習的主題是「多國聯合部隊集群遂行打擊國際恐怖主義任務，維護中亞地區軍事安全」。另外，哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克等國的軍隊，均會參加。

中方將派出解放軍西部戰區及所轄部隊參加，參演兵力約1600人，300餘台各型武器裝備，固定翼飛機和直升機近30架。演習旨在進一步鞏固發展中俄軍方的夥伴關係，增強應對各種安全威脅的能力，有利於維護地區和平穩定。

此外，有外界質疑，中俄於7月23日首次聯合空中戰略巡航，是兩國結盟對抗美國。任回應指，巡航期間兩國空軍遵守國際法規定，未進入他國領空。他強調，是次巡航提升兩軍的戰略協作，深化互信、增強應對能力，並不針對第三國家。

另對於美國批准對台出售66架F16V戰機的軍售案，有外界認為會對兩岸軍力對比上構成影響。任國強表示，美方售台武器，絲毫影響不了中國及兩岸軍力，反而會將台海局勢推入危險的境地。