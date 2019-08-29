郭台銘宣布參選國民黨將開鍘　幕僚：對黨是否有利

外傳鴻海集團前董事長郭台銘將獨立參選台灣明年總統大選，其幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜周四（29日）稱，宣布參選的日子需待郭周五（30日）返台後才能確定。至於郭台銘會否在國民黨開鍘前自行宣布退黨，他則指目前暫無此想法。

蔡沁瑜表示，由於郭台銘不在台灣，所以未有安排何時發動連署及登記參選。至於郭會否為連署自行申請退黨，他則稱目前未有就此方面討論及考量，未來將會研究，但未有正面回應。蔡指出，國民黨有開除黨員的主控權，他們無法控制黨的決定，但呼籲國民黨要思考，開鍘是否對台灣發展及黨的利益有利。

國民黨中常會周三（28日）通過黨員行為規範，若黨員自行登記競選一律開除或撤銷黨籍。針對若郭台銘、王金平參選總統何時黨紀處分，國民黨主席吳敦義周四指，參與總統選舉連署就有可能觸及黨紀，必然會依規定處理違規者。

至於參與連署可能觸及黨紀，或會被開除黨籍，前立法院院長王金平表示，國民黨從來沒有與他接洽見面，所以他不清楚黨的任何決定，對於早晚會被開除黨籍，他則稱順其自然。