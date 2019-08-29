遭台大教授質疑博士論文造假　蔡英文︰將提告

台大法律系名譽教授賀德芬周四（29日）舉行記者會，公開質疑台灣的蔡英文總統的博士論文造假；她引用台裔美國學者的調查報告，指蔡未在1984年取得英國倫敦政經學院（LSE）的博士學位，35年來一直造假，並質疑LSE的公關部門，企圖掩飾蔡的謊言。台總統府發言人隨後反駁賀的言論，並展示蔡的學歷證明；而蔡亦在Facebook上表明將提告。

賀德芬周四公開發表林環牆撰寫的《獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽》，並引述報告內容指，任何圖書館都找不到蔡的論文文本，而LSE在1984年同年度畢業的107名學生，有1人被取消學位，其餘所有的論文作品都可查閱，只有蔡的論文不在架上。她又指，蔡現在拿出有關LSE的證書或論文都是假的，所以連論文簽名、指導教授都沒有；她認為，如證實蔡學歷造假，當局應追繳蔡過去在校園任教所得。

對此，台灣的總統府發言人張惇涵公開展示蔡英文的證書，並表明將採取法律行動。張惇涵指出，根據LSE頒授學位規定，蔡英文既拿到學位，就必定已繳交論文，無庸置疑；又指LSE亦把蔡英文列入官網名人錄中，證明蔡已在LSE取得博士學位；他更提出，蔡英文過去擔任教職、參選其他公職時，均依法繳交相關證書，且經外館認證。

至於蔡英文亦在Fb上表示，對於外界對其學位取得提出質疑，不但有違事實，更是「過度造謠」，強調在備妥相關文件後，她將向有關人士採取法律行動。她又表示，其博士論文題目是《Unfair Trade Practices and Safeguard Actions》，在LSE圖書館網站上可搜尋得到，也可以在館內借閱。