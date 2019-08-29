兜搭生意受阻即辱罵護士　無牌催乳師：你是社會最低級！

在福建福州擔任無牌催乳師的44歲女子林X容，被揭周日（25日）在醫院因不滿護士阻撓兜搭生意，遂當場辱罵對方，稱護士「是社會最低級的人，你的父母也是最低級的」。當地警方事後介入調查，並在周四（29日）中午發通報，當局已向林女處以行政拘留5日的處罰。

片中所見，林X容在醫護櫃台前指摘護士，稱「你既然能當護士，證明你家裏也是很窮，護士是社會最低級的人，證明你的父母也是最低級的。」據悉該名護士更被對方罵至當場痛哭。有知情人表示，事發當晚「護士剛剛接班沒多久，我們當時也報警了，在住院期間母嬰的護理，應該我們醫生、護士會完成。」

知情人續稱，「有資質的人員、所有產科醫護人員，都有一個母嬰護理技術資格證，每年度都要考核的。他這個是甚麼都沒有的，她是私人進去病房找孕婦，收取費用為產婦提供服務，然後現金揣在口袋裏面走了，不是通過醫院的。私自在醫院收費本來就不允許，所以回過頭在醫療上會發生甚麼問題，如果發生感染的事，是醫院引起的感染，還是她的護理措施不當引起的感染，到時候說不清楚。」

針對此事，福州長樂區警方周四通報案情，稱在周一（26日）上午11時24分，長樂區醫院向警方報案。當局聞訊後立即開展調查，得悉林X容在未經醫院許可的情況下，在長樂區醫院為病人提供醫療服務，因不滿醫院醫護人員勸阻，辱罵當天值班護士。

此外，有長樂區醫院產科病房主任周三（28日）向內媒表示，林X容不具備任何專業資格，只接受過家政服務中心培訓；又稱該女在過去的2、3年中，經常出入醫院產科病房，招攬為產婦通乳的生意；此前醫院多次對該女勸導，但均遭到該女辱罵；今年5月份醫院也曾報警，警察曾對該女警告教育。該主任續稱，被辱罵的護士目前身心健康受到影響，院方已安排其調休。