深圳冧樓經紀炒作致房價升　官方：暫無拆遷計劃

廣東深圳羅湖區周三（28日）一處民房倒塌，整幢樓傾側壓向旁邊的民房。有不少房產經紀其後以「坐等拆遷」等由，出售周邊住宅，令相關二手樓掛牌價上漲。不過羅湖區多個政府部門周四（29日）上午向內媒表示，倒塌民居附近暫無拆遷計劃。

有內媒早前報道，發現事故現場附近有不少房產經紀，宣稱涉事的和平新居倒塌後，有業主竟迅即提價，「比如我手上這套房源原價350萬元（人民幣‧下同，約391萬港元），倒了之後，業主直接提價50萬元（約55.8萬港元），現在報400萬元（約447萬港元），而且是一口價。」

然而，有羅湖區城市更新和土地整備局工作人員周四澄清，和平新居附近沒有拆遷計劃，不屬於更新項目，還說「昨天和今天，我們接到不少（諮詢拆遷）的電話。」至於羅湖區住建局和羅湖區南湖街道辦事處則稱，沒有聽到相關的消息，一切以宣傳部門的口徑為準。

有房產專家認為，深圳因房屋出現傾斜下沉，而出現所謂「危房概念」，說明政府在展開舊改的過程中，不能只把所有老舊小區住房納入舊改，必須綜合起來；又稱考慮到房屋的樓齡等，中介機構借題發揮，則有涉嫌炒作動拆遷概念的嫌疑，後續需要積極管控，進而防範此類質量問題，演變為炒房現象。