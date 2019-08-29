曾與人類決戰5000場　麻雀AI首榮升十段級數

打麻雀稱得上是中國國粹，三五知己一旦聚頭，往往就會開桌「決戰四方城」。周四（29日）在上海揭幕的「2019世界人工智能大會」中，微軟全球執行副總裁沈向洋宣布，微軟亞洲研究院已創造出號稱史上最強的麻雀AI系統「Suphx」，更稱它是首個在日本專業麻雀平台「天鳳」的公開房間競賽中，榮升十段的AI系統。

沈向洋表示，「天鳳」擁有完善規則和專業段位升級系統，吸引了全球近33萬名麻雀玩家，當中更不乏專業選手；Suphx能夠在「天鳳」榮升十段，是目前AI系統在麻雀領域取得的最好成績，其實力已超過公開房間級別中，頂級人類選手的平均水平。

沈續稱，「天鳳」為高水平麻雀玩家提供兩種競技房間，分別為「特上房」和「鳳凰房」；Suphx則是在最高段位是十段的「特上房」中，與人類選手展開過5000場麻雀對局，才榮升天鳳十段。據悉自天鳳在2006年推出以來，曾達到十段的選手約有180位，現役十段的人類選手，也僅有10幾位。

據了解，與象棋、圍棋、德州撲克等棋牌類相比，麻雀具有更高的複雜度，以及更豐富的隱藏信息，因此麻雀AI的難度更高。沈認為，Suphx可有效處理麻雀中的高度不確定性，在對戰中表現出類似人類的直覺，預測，推理，模糊決策能力，以及大局意識。