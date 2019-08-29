男子聲稱漢堡包現大量活蛆　店方質疑造假

上海有男子聲稱，周一（26日）在連鎖快餐店「麥當勞」某分店買外賣回公司，其後發現漢堡肉排內存有活蛆蟲。他事後將照片上傳微博，引起網民熱議。對此，麥當勞在有關發文回應，指經高溫煎製的漢堡中，不可能有蟲卵。雙方目前已約在周四（29日）就此事協商。

該男顧客表示，當日下午2時37分在涉事店舖購買一份安格斯雙重牛堡餐後，都一直密封外賣袋，沒有打開過，「你吃過麥當勞知道，那個袋子我會捲好多好多，捲到裏面沒東西」。未料至3時40分進餐時，「我就一打開盒子裏面，發現有個很大的蒼蠅，就是那種綠色的」，遂見到漢堡排上有大量活蛆蟲在蠕動。

內地的麥當勞官方微博隨後在男顧客的微博上回應，指漢堡是顧客外賣幾小時後才發現，質疑其真實性，並強調漢堡都是經過高溫煎製，在正常情況下不會有蟲卵產生。

有網民見到有關發文後，意見不一。有人認為男子意圖敲詐，「高溫過後還能動的蟲卵老子第一次聽說」、「怕是他自己放蒼蠅進去產卵了吧」；另有網民表示對涉事食店感到失望，「以後不再去了」、「又加價又有衞生問題」。