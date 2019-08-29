國航客機起火調查報告出爐　機長曾發求救信

北京首都機場周二（27日）一架隸屬國航編號B-5958的空中巴士A330客機突然冒煙，飛機頂部被燒穿。民航華北地區管理局周四（28日）發出了《初步調查報告》。其中提到，當時由於飛機起火，機長曾向控制塔發出最高級別的「MAYDAY」遇險信號，表示如果不立即採取行動，就會有人命傷亡。

《初步調查報告》指出，當時涉事國航客機停在首都機場530號停機位，準備接載旅客由北京飛往東京。在開始登機後13分鐘，靠近艙門的乘務員發現，飛機與廊橋的連接處有白色刺激性煙霧冒出，立即向駕駛艙匯報情況，同時要求已經登機的乘客採取「低頭彎腰，摀住口鼻」的防護動作待命，當時機上已有147名乘客。

此時，機長在駕駛艙亦收到貨艙火警的系統提示，當機立斷下令疏散乘客，並在3分鐘內將機上人員全部撤離。事後駐機場的消防員趕到現場將火救熄。由《初步調查報告》上的圖片可見，飛機的前部廚房、駕駛艙與客艙連接處，因起火受損嚴重；而頂部天花板也有坍塌的迹象；駕駛艙地面布滿積水。

據悉，涉事客機已經被國航拖離至首都機場的停機坪上，機身註冊號、機身垂尾上的國航航徽、國航公司名等已經被塗抹遮蓋。有航空業界知情人士表示，該種處理手法是世界通用發生過空難後的標準操作。目前民航局已要求國航將相關數據進行封存、譯碼，完成調查後將最終調查報告上報。