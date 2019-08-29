修例風波：官媒再轟「毒蘋果」無恥　必將自食惡果

內地官媒近日接連發文，點名炮轟壹傳媒黎智英和旗下媒體《蘋果日報》。官媒周四（29日）再發評論文章，譴責《蘋果日報》為首的無良媒體與極端激進分子，與西方國家政客狼狽為奸，沆瀣一氣，不斷造謠煽惑，發出顛倒黑白、混淆是非的荒誕言論；相關舉動為激進暴力分子撐腰打氣，對暴力亂港火上澆油，對香港警隊污衊抹黑，成為名副其實的「毒蘋果」。

該篇名為《《蘋果日報》就是香港社會的一隻「毒蘋果」》的文章點名提到，美國有線電視新聞網絡（CNN）將暴徒向香港警察扔自製汽油彈，歪曲成警察向示威者施暴，已在周三（28日）公開向香港警察道歉；文章認為，該媒體具有世界級影響，雖然貽笑大方，也為新聞失實認錯，此舉正為如《蘋果日報》般的「跳梁小丑」，樹立一面照妖鏡。

文章提到，《蘋果日報》一面辯稱在尖沙咀非法示威中被捕的暴徒，只是「沒有裝備的年輕女子」，一面卻張貼出顯示該女手持激光筆的照片；又稱《蘋果日報》記者在記者會上主動挑起事端，煽動港媒圍攻內地記者，甚至當面對特區行政長官展開人格攻擊；更稱該報明明目擊數百暴徒揮舞刀、棍、鐵枝襲擊6名警員，但在警察自衞後，該報卻把鏡頭對準警察，予以斥責謾罵。

文章又稱，幾個月來，《蘋果日報》的惡毒本質展露無疑；上述無恥行徑，表明其已徹底違背新聞以真實為生命的職業操守，淪為禍國亂港勢力的爪牙和毒藥。文章強調，《蘋果日報》本是一個擅長八卦新聞的低俗小報，卻因「堅決反政府和反北京傾向」，同一些西方政客和媒體眉來眼去，被人操控於股掌之間。

文章補充，《蘋果日報》揣着明白裝糊塗，枉顧真實拉偏架；相關舉措已非簡單的報道失實問題，明顯帶有不可告人的政治禍心；又稱《蘋果日報》企圖搞亂香港、分裂中國，司馬昭之心，昭然若揭；更認為《蘋果日報》這隻「毒蘋果」，最終必將自食惡果。