習近平見杜特爾特　推動共同開發石油天然氣

中國國家主席習近平周四（29日）晚上在北京釣魚台國賓館，與正訪華的菲律賓總統杜特爾特會面。雙方談及加快達成「南海行為準則」，並成立「油氣合作政府間聯合指導委員會」和「企業間工作組」，推動中菲石油和天然氣的共同開發。

中菲領導人會面後表示，將在2021年或更早達成相關準則的建立。另根據《中菲油氣開發合作的諒解備忘錄》和《關於建立政府間聯合指導委員會和企業間工作的職責範圍》的相關規定，將在政府和企業的層面上加強合作，推動共同開發盡快取得實質性進展。

習近平強調，願同菲方實施好基礎設施建設、工業園區、電信、能源等領域重大合作項目，又將派專家赴菲傳授農漁業技術。雙方均要擱置爭議，排除外來干擾，集中精力搞合作、辦實事、謀發展；而杜特爾特表示，主張選擇合作而非對抗的方式和平解決南海爭議，維護地區友好合作，至力於推動各方早日達成「南海行為準則」。

中方強調，目前國際和地區形勢深刻複雜變化，但堅持以和平、發展、合作、共贏發展。中菲繼續從戰略高度和長遠角度把握好時和勢，引領好雙方關係發展，穩定地區和平。