涉職務侵佔500萬元案開審　「紅通」逃犯當庭認罪

全國「紅通」逃犯莫佩芬涉職務侵佔500萬元（人民幣．下同，約558.7萬港元），今年5月28日回國自首，並稱願意積極退贓。杭州市西湖區人民法院周四（29日）上午開庭審理此案，莫佩芬作出最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。法庭其後宣布休庭，擇期宣判。

西湖區檢察院指控，2008年6月，擔任杭州西溪陽光實業有限公司（以下簡稱西溪陽光公司）董事兼總經理的莫佩芬經人介紹，利用負責公司經營管理的職務之便，將公司資金500萬元，借給杭州某貿易公司，但該貿易公司一直未將該筆借款歸還。

在2008年至2010年期間，杭州財富建設諮詢管理有限公司（以下簡稱財富建設公司）和杭州市蔣村鄉包建村經濟合作社（以下簡稱包建村合作社），就財富建設公司退出該項目協商，約定財富建設公司將股份轉讓給包建村合作社，前期費用由包建村合作社承擔。

檢察院續稱，因上述500萬借款一直未收回，清算時該損失將由莫承擔，莫佩芬為達到減少自己經濟損失的目的，通過虛開發票，偽造合同等方式，對該筆費用以公司支付設計費、策劃費和服務諮詢費展開平帳，計入西溪陽光公司前期費用中。

而在清算後，該費用由包建村合作社承擔，並由與包建村合作社合作的杭州某實業有限公司實際支付。2019年5月28日，莫回國投案，並退出贓款500萬元。西湖區檢察院提請以職務侵佔罪，追究莫的刑事責任。