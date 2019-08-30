侵權售演員秦子越照片　視覺中國子公司判罰款道歉

內地女演員秦子越指控視覺中國的網站，未經其同意，擅自將有她的數百張照片放在網站使用，並以數百元或上千元（人民幣‧下同）價格公開售賣，侵犯其肖像權。北京互聯網法院周四（29日）開庭審理並作出判決，視覺中國的子公司需向原告賠償211,800元（約23.7萬港元），並在報章刊載道歉聲明。有網民認為此案起先例，「其他被侵權的都可以起訴視覺中國」。

原告秦女透過訴訟代理人要求，視覺（中國）文化發展股份有限公司（下簡稱視覺中國），和其子公司漢華易美（天津）圖像技術有限公司（下簡稱漢華易美）公開道歉，共同賠償50萬元（約56萬港元）。

被告漢華易美辯稱，公司並非為了營利而使用秦女肖像，在授權圖片的著作權時，亦列明僅限用於新聞報道。再者，藝人無法直接將涉案圖片，授權給品牌方獲取收益，故網站展示涉案圖片，並不會造成秦女實際損失。

法院指出，被告即使享有涉案作品的相關著作權，但在公開展示、銷售該些圖片時，也應取得肖像權許可。被告銷售載有原告肖像的照片，具有獲利的商業目的，不屬於合理使用範疇。

法院又認為，網站明知該些照片中的人是秦女，仍銷售該些圖片，明顯利用原告肖像權獲取非法利益，若不禁止會嚴重侵害原告的肖像權，遂判決漢華易美在報章刊聲明道歉﹐並賠償原告經濟損失、合理支出和精神撫慰金等。