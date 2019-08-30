殺人強姦後潛逃20年　男子遭逮時身份已漂白

安徽蚌埠一名冷姓男子，20年前涉連同另外3名男子，殺死一名的士司機，然後將李姓女車主綁在電線杆上強姦。冷男其後逃亡他省，並改名換姓，不但成功將身份漂白，更坐擁千萬資產。警方周四（29日）通報，冷男在今年6月19日落網，並坦承所犯罪行。

事緣1999年2月12日，蚌埠沫河口鎮洪集村發生一宗搶劫強姦殺人案。當日傍晚，包括冷男在內的4名少年前往蚌埠市長途汽車站，攔截一輛紅色的士，並向司機謊稱是學生，要急着趕回五河縣。司機聯絡李姓女車主，後者決定同行。該車駛至洪集村時，4人掏出手槍、匕首和透明膠帶等作案工具，將司機和李女綁起，開車一處農田附近，再將兩事主綁在電線杆上，其中兩名疑犯強姦了李女。

4名疑犯隨後將兩事主財物洗劫一空，再駕車逃去，當行駛至利辛縣境內時，的士撞上路邊石堆，車輛熄火，4人唯有棄車而逃。李女在晚上11時許掙脫束縛，並在民眾幫助下報警。警方到場發現，司機已窒息而亡。及至當年9月，其中一名疑犯被警方逮捕歸案，其餘3人則下落不明。

據悉在案發後，此案一直被公安部掛牌督辦。及至2019年3月，該案被安徽省公安廳督辦。當局通過技術偵查，發現冷男與亳州渦陽縣一名馬姓男子相似度較高。經進一步研判分析，確定馬男就是冷男。6月19日下午1時許，警方逮捕冷男。

冷男表示，自己作案後先後逃往武漢、喀什、石河子和溫州等地；2010年，冷男在渦陽縣成功漂白身份，且辦理了一張寫上馬姓男子資料的身份證。此後，冷男長期居於浙江杭州並經商，名下擁有一間物業公司和一間建築規劃設計公司，在全國多個城市都有工程項目，他已成為擁有千萬資產的商人。落網前，冷男還投資數百萬元，在河南某地興建賓館。