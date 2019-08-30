女子見面後遭綑綁劫財影裸照　無業男網友被刑拘

四川巴中南江縣一名吳姓女子，早前透過社交網認識26歲林姓男子，雙方見面後發生性關係。吳女其後卻遭林男綑綁在租住屋內，林男不但劫財與凌虐對方，更對吳女拍裸照威脅不准報警。目前，林男已被南江縣公安局刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

南江縣警方周四（29日）通報案情，稱無業的林男今年8月11日，透過社交網添加吳女為好友，隨後兩人聊得火熱；當晚11時許，林男邀約吳女到其租住屋見面，隨後雙方發生性關係。

不過兩人事後因故反目，吳女罵林男是騙子，林男遭觸怒後，決定用膠紙將吳女綁在其租住屋內，並向吳女實施掐頸、捂鼻、掌摑等暴力行為，再讓吳女交出身上財物。在林男脅迫下，吳女用手機在網上借了1萬元（人民幣‧下同，約1.1萬港元）給林男，並於當晚到南江某銀行提款機上，為林男提取上述款項。

林男在得手後，又對吳女拍攝裸照，威脅對方不准報警，然後才放其離開。由於林男手上有裸照和影片，雖被對方搶去上述款項，吳女仍不敢聲張。結果林男膽子愈來愈大，隨後幾天，吳女又多次接到林男要求見面的信息，吳女不堪其擾，決定向南江公安報案。

警方逮捕林男後，後者一度拒認犯罪，後來才坦承。經查，警方得悉早在2013年，林男因盜竊罪在山東被判刑9個月，2019年3月他再次因涉嫌盜竊在江蘇被公安機關取保候審；取保候審期間，林男卻鋌而走險，做出上述騙色劫財的罪行。