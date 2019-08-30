19歲網紅撒網表演落水溺斃　7千觀眾睇死亡直播

江蘇南京江寧區一名19歲于姓男子，周三（28日）凌晨與兩名友人乘船到河中直播撒網捕魚，期間于男失去平衡掉入河裏溺斃，到下午屍體才被打撈上岸。當時有7000多人正在看直播，目睹整個過程。事發時與于男同行的兩人，已被警方帶走調查。

死者友人嚴先生表示，死者在網上外號叫「小胖」，當天凌晨零時許，與一對從事戶外直播的夫婦，一起直播撒網捕魚。起初是于男開船，另一名男子表演撒網捕魚。因為于男想在粉絲面前表演，就和拿手機的人調位，詎料突然失去平衡掉入河裏。

嚴先生說，死者平時說過他會一點水性，沒想到最後出事。見到同伴落水，船上另外兩人關閉直播，嘗試撈起于男不果，於是報警。嚴男表示︰「我接到電話趕過來看有沒有能幫忙的，但已經沒有用了。」

警方和民間救援隊，其後到事發現場江寧區湖熟大橋下的河裏打撈，到下午3時許已吸引大批民眾圍觀。下午4時許，救援隊在河中間發現一具身穿紅色上衣的男屍，證實是于男。死者家人在岸邊痛哭，又呼喊于男的名字。涉事河面較闊，河堤上豎起告示牌禁止垂釣。岸邊停靠着一隻小船，上面放着一張椅子和一個補光的燈。