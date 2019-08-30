涉收受台官員禮物　美智庫台裔研究員被捕

美媒報道，美國智庫「全球台灣研究中心」（GTI）研究員安大維（David An），涉嫌收受台灣官員禮物，又以假租約申請銀行貸款，本月初被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。GTI回應稱，安大維涉及的不當行為，均發生在他於2016年夏末加入GTI前，而且他今年6月已離職，案件進入司法程序，無進一步評論。

報道引述華府聯邦法庭文件指，FBI發現安大維自2016年以來多次和台灣國安官員會晤。FBI探員監聽到安大維與台灣官員，在舊金山一間餐廳的談話中，多次提及「非機密等級」與「無人機」等字眼，並轉交一份文件給對方。安大維妻子也曾收受台國安官員餽贈的洋酒與嬰兒服裝。當局調查發現，安大維曾託友人簽署假租約，以此向銀行申辦貸款。

報道指，兩年後FBI調查安大維時，他否認曾接受台官員餽贈，至於假租約，他稱因為做為額外收入的民宿租金未能如期入帳，導致資金出現缺口，才需申請貸款。

安大維父母是台灣人，他在美國出生長大。現年39歲的他是加州大學聖地牙哥分校碩士，亦曾以交換生身份到北京大學交流，也曾在美國駐北京大使館實習。2007年進入美國國務院工作，2015年11月轉到洛克希德馬丁擔任資深專案經理。