故宮旅遊區黑車為患　執法部門集中打擊

北京故宮近期整治周邊的違法亂象，周四（29日）在東華門小廣場上集中銷毀一批非法運營的三輪車、摩的（電單車的士）。暑假期間，這些黑三輪車、黑摩的不但佔道停車、套牌拉客，對遊客漫天要價，甚至進行欺詐，更引起了多次交通事故，存在重大的交通隱患。

東華門又稱故宮東門，是遊客出入故宮的重要進出口之一，每年5月至10月的旅遊旺季，隨着旅客人流量增加，故宮周邊小販、佔道經營、廣告窗貼、黑車黑導遊等各種違法亂象滋生。

今年4月18日，東城區委區政府決定，在東華門街道成立故宮專班，以東華門城管執法一隊為主，抽調公安、交通支隊、市場監管局、文化旅遊局及街道辦等部門人員，合力對故宮周邊各類違法行為進行整治。

故宮周邊綜合整治工作專班負責人張少平稱，因利益驅使，故宮周邊黑摩的屢禁不絕。成立專班後，治安部門可以對人進行核查，並治安拘留，一般3到5天；城管、交管又可對違決黑三輪車、黑摩的一車多罰，罰款1萬至3萬元（人民幣‧下同，約1.1萬至3.3萬港元），令打擊成效倍增。

據知，近期整治期間，故宮專班共沒收非法運營黑三輪車、黑摩的20多輛，移送處理非法營運黑車9輛，立案9宗，共罰款13萬元（約14.5萬港元）。