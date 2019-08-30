中科院研究生遭高中好友殺害　被告一審判死

備受關注的中國科學院研究生謝雕遭高中同窗好友周凱旋殺害一案，北京市中級人民法院周五（30日）一審宣判，以故意殺人罪判處周死刑，剝奪政治權利終身。獲悉判決後，謝父認為結果給了兒子一個交代：「他終於可以瞑目了。」

據了解，周凱旋與就讀中科院訊息工程研究所的碩士研究生謝雕，在2年前的一次同學聚會上發生爭執，周因而懷恨在心。去年6月，周到北京時，謝為其設宴洗塵，期間卻被周持刀捅死。

今年5月24日，該案在北京一中院開庭審理，控辯雙方對檢方起訴指控周凱旋犯罪事實和罪名均無異議。庭審結束後，受害方的代表律師透露，周一直表現得很無所謂，「基本對所有指控都接受，並向法院提出希望判死」。

律師又指，一審控辯焦點主要集中在周的精神狀態，辯方申請進行精神鑑定。不過周凱旋家屬此前提交的《精神病司法鑑定意見書》，已明確指周犯案時沒有精神科疾病導致的辨認、控制能力障礙，評為完全有能力負刑事責任。

該案原定上月24日宣判，但因當天主審法官突然身體不適，致使開庭推遲到周五。謝母得知宣判推遲後，一度激動暈倒，送院治療。據悉，謝母在其子死亡後，身體狀況甚差，被查出神經痛和抑鬱症。